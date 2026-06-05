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logos.press.md logologos
5 Июня 2026, 07:27
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Кишинев начинает техосмотр мостов через Днестр и требуют не чинить препятствий

Государственная администрация автомобильных дорог Республики Молдова планирует в июне и июле этого года провести детальную техническую инспекцию мостов, расположенных на реке Днестр.

Кишинев начинает техосмотр мостов через Днестр и требуют не чинить препятствий.
Кишинев начинает техосмотр мостов через Днестр и требуют не чинить препятствий.

Целью данных мероприятий является оценка текущего состояния дорожной инфраструктуры и планирование необходимых ремонтных работ для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет logos-pres.md

Этот вопрос был вынесен на обсуждение Объединенной контрольной комиссии (ОКК) в ходе заседания, состоявшегося сегодня, 4 июня 2026 года, в городе Бендеры. Делегация Республики Молдова официально уведомила участников процесса мониторинга Зоны безопасности о начале проведения технических процедур и выступила с жестким требованием не чинить никаких препятствий работе специалистов на местах.

В рамках того же заседания делегация Кишинёва вновь настояла на устранении ограничений, затрагивающих свободное передвижение граждан по дорогам общего пользования в Зоне безопасности. Кроме того, была подчеркнута необходимость обеспечения беспрепятственного доступа представителей СМИ с правого берега Днестра на заседания Комиссии, что крайне важно для корректного и прозрачного освещения работы этого органа.

Помимо дискуссий о свободе передвижения и доступе прессы, повестка дня встречи в Бендерах включала утверждение назначения двух новых военных наблюдателей от Республики Молдова, которые пополнят состав группы, ответственной за поддержание стабильности в регионе.

Источник
logos.press.md logologos
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