Молдова и Румыния расширят сотрудничество по развитию автотранспортной инфраструктуры.

Переговоры касаются и Унгенского автомобильного моста через Прут, передает logos-pres.md

Комитет по внешней политике парламента Молдовы утвердил консультативное заключение, уполномочивающее делегацию нашей страны провести эти переговоры.

Документ создаст необходимую основу для реализации инфраструктурных проектов, направленных на улучшение транспортного сообщения между двумя государствами. Среди них – автомобильный мост между Унгень в Республике Молдова и одноимённым населённым пунктом в Румынии.

Новое соглашение заменит документ, подписанный в 2022 году, который послужил основой для начала работ по строительству пограничного автомобильного моста. Одновременно оно расширит двустороннее сотрудничество за счет внедрения скоординированного механизма пограничного контроля, что будет способствовать оптимизации трансграничного движения. Соглашение также облегчит доступ к льготному финансированию со стороны Европейского союза.

Проект будет связан с развитием последнего участка автомагистрали А8 Тыргу-Муреш – Яссы – Унгень на территории Румынии и первого участка автомагистрали Унгень – Кишинев – Одесса на территории Молдовы. Одновременно планируется развитие интермодального железнодорожного терминала в Берешть.

Подключение Молдовы к Трансъевропейской транспортной сети (ТЭН-Т) является одним из приоритетов нашей страны, и мост через Унгень обеспечит прямое соединение с румынской сетью автомагистралей и, косвенно, с европейской транспортной инфраструктурой. Проект облегчит перемещение людей и товаров, сблизит два берега реки Прут и создаст новые возможности для развития торговли и экономики. После подписания соглашение должно быть ратифицировано парламентом.