Перед отпуском депутаты получили компенсации на лечение.

Депутаты парламента получили ежегодную необлагаемую налогом компенсацию на расходы по лечению в размере 19 520 леев. Об этом сообщил депутат Ион Кику, который раскритиковал такую практику и заявил, что откажется от этой суммы.

По словам Кику, эти средства выплачиваются из государственного бюджета, а расходы на лечение не должны быть дополнительной привилегией для народных избранников, пишет logos-pres.md

«Слава Богу, в свои 54 года я здоров, занимаюсь спортом и не считаю, что депутаты, как и любые другие государственные служащие, должны получать дополнительные деньги на восстановление здоровья. Если, не дай Бог, понадобится лечение, я должен обращаться за медицинской помощью наравне с любым гражданином — за счет тех взносов, которые я оплачиваю в систему медицинского страхования», — заявил Ион Кику.

Депутат утверждает, что в общей сложности около 2 млн леев из государственного бюджета было направлено на выплату этих компенсаций.

Кику заявил, что не будет оставлять деньги себе и перечислит полученную сумму организации женщин своей политической команды, которая регулярно проводит благотворительные акции. По его словам, средства будут направлены на помощь детям в рамках подготовки к новому учебному году.

С 1 августа депутаты уходят в отпуск, который продлится до 24 августа.