Хаждер: Надеемся, что Россия возместит ущерб за загрязнение Днестра.

Соответствующее заявление глава Министерства окружающей среды сделал в эфире программы Cabinetul din Umbră на телеканале Jurnal TV

«Мы должны подсчитать ущерб, нанесённый окружающей среде, — то есть Днестру. Сюда входит ущерб жителей Бельц, которые оставались без воды несколько дней, расходы на экстренные мероприятия, но самый большой урон нанесён самой реке и её биоразнообразию. Нам необходимо подготовить хорошо обоснованное досье, чтобы затем обратиться в международные суды и добиться возмещения этого ущерба. Мы не знаем, чем завершится этот процесс, но мы обязаны качественно выполнить свою работу и подготовить основательное досье. И в какой-то момент, мы надеемся, виновник — то есть Российская Федерация — возместит этот ущерб. Не только Республике Молдова, но и Украине. Мы ежедневно документируем всё, что происходит на Днестре. У нас уже есть предварительная сумма ущерба», — заявил Хаждер.

Он также сообщил, что источник загрязнения в настоящее время ликвидирован и новые нефтяные пятна на Днестре больше не появляются.

«Речь идёт лишь об отдельных пятнах, которые первоначально осели в некоторых местах и которые всё ещё можно наблюдать в очень малых количествах на отдалённых участках», — уточнил он.

Что касается безопасности рыболовства в новом сезоне, министр отметил, что ответ будет дан после завершения периода запрета на ловлю рыбы.

«После завершения периода запрета на лов рыбы мы возьмём пробы. Мы выступим с рекомендациями и с информацией о том, представляет ли рыба опасность или нет», — заключил Георге Хаждер.

Напомним, что в марте Молдова столкнулась с загрязнением Днестра нефтепродуктами после российской атаки на украинскую ГЭС в Новоднестровске. Концентрация загрязняющих веществ в первые дни превышала допустимую норму в 40 раз.