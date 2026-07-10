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rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 12:34
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Хаждер: Арендаторы озер будут платить больше и вкладываться в содержание водоемов

В Молдове обновят стоимость аренды водоемов на основе нового регламента, который обяжет арендаторов платить справедливую цену и содержать объекты под угрозой расторжения контрактов, сообщил министр окружающей среды Георге Хаждер.

Хаждер: Арендаторы озер будут платить больше и вкладываться в содержание водоемов.
Хаждер: Арендаторы озер будут платить больше и вкладываться в содержание водоемов.

Первые результаты применения правил, как отметил министр, уже увеличили сборы с 1,4 миллиона до 5,2 миллиона леев. Руководитель ведомства призвал всех мэров городов и сел пересмотреть действующие договоры с предпринимателями, пишет rupor.md

По словам Георге Хаждера, сейчас «почти в каждом селе есть арендатор, который ведет себя так, будто озеро — его личная собственность, выплачивая при этом мизерную аренду, установленную зачастую еще 15–20 лет назад». Министр подчеркнул, что «этому пришел конец», так как у государства «появились необходимые инструменты, чтобы обновить стоимость аренды».

Теперь плата «будет рассчитываться объективно, в зависимости от площади, глубины и других специфических характеристик каждого озера». Кроме того, правила жестко регулируют ответственность бизнеса. Министр предупредил, что «арендаторы обязаны содержать озера и вкладывать в них деньги, а если они не будут выполнять эти обязательства, то потеряют контракты».

В связи с этим Георге Хаждер обратился к местным властям и призвал «всех мэров перенять этот регламент и пересмотреть контракты на аренду прудов, так как водные ресурсы должны управляться правильно и на благо жителей».

Источник
rupor.md logorupor
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