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realitatea.md logorealitatea
5 Августа 2026, 09:58
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Хаждер: Молдова расходует стратегический запас воды

Министр окружающей среды Григоре Хаждер опубликовал видеообращение, записанное у Новоднестровского водохранилища в Украине, предупредив, что уровень воды значительно снизился.

Хаждер: Молдова расходует стратегический запас воды.
Хаждер: Молдова расходует стратегический запас воды.

По словам министра, Молдова уже использует стратегический запас, чтобы обеспечить население водой, сообщает realitatea.md

«Я нахожусь у Новоднестровского водохранилища в Украине, откуда поступает основной источник воды для Днестра. К сожалению, мы видим, что водохранилище заполнено лишь наполовину. Если в прошлом году средний уровень воды составлял 117 метров, то в этом году он достиг критической отметки — 112,9 метра. То есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года воды стало более чем на четыре метра меньше», — заявил министр.

По словам Хаждера, в последние дни в водохранилище в среднем поступает лишь 30 кубометров воды в секунду, тогда как в Днестр сбрасывается около 85 кубометров в секунду.

«Это означает, что правительство прилагает усилия для обеспечения граждан водой, однако необходимо понимать, что сейчас мы расходуем стратегический запас водохранилища. Но никакой запас не является бесконечным», — предупредил министр.

Хаждер отметил, что власти постоянно следят за ситуацией и стремятся как можно дольше сохранить бесперебойное водоснабжение населения. Он также призвал граждан экономно использовать воду, а операторов водоснабжения и канализации — адаптировать инфраструктуру к новым условиям, чтобы обеспечить подачу воды без перебоев.

Тем временем правительство передало предприятию Apă-Canal Chișinău еще четыре мотопомпы общей производительностью 4 тыс. кубометров в час. Всего поставлено пять таких установок, которые при необходимости смогут использоваться для забора и транспортировки воды на большие расстояния.

Снижение уровня воды в Новоднестровском водохранилище связано с засухой в регионе и уменьшением притока воды. Власти предупреждают, что сокращение объема сбросов в Днестр может повлиять на работу водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ — основного источника питьевого водоснабжения Кишинева.

До 7 августа в Молдове продолжает действовать гидрологическое предупреждение о низком уровне воды во всех водных бассейнах страны. На водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ продолжаются работы по подготовке к возможному дальнейшему снижению уровня Днестра.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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