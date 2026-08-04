Кишинев готовится к возможному дефициту воды из-за обмеления Днестра.

Уровень воды в Новоднестровском водохранилище продолжает снижаться. Из-за затяжной засухи власти прогнозируют, что уровень Днестра может опуститься еще на 15 сантиметров.

Уже несколько дней муниципальные службы готовятся к возможному водному кризису. На водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ строится искусственная дамба, которая должна повысить уровень воды и обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды, сообщает tvrmoldova.md

По словам министра окружающей среды Георге Хаждера, сейчас в Новоднестровском водохранилище остается около 1,6 млрд кубометров воды, то есть оно почти наполовину пустое. За последние сутки уровень воды снизился еще на шесть сантиметров, а за месяц — более чем на один метр.

Министр отметил, что если уровень воды достигнет критической отметки, сброс воды будет ограничен объемом, поступающим в водохранилище. При этом первые лабораторные анализы воды, взятой в Вадул-луй-Водэ, показали, что все показатели соответствуют норме. Инспекторат по охране окружающей среды призывает к рациональному использованию воды, а агентство Apele Moldovei поддерживает постоянный диалог с украинской стороной и совместно отслеживает ситуацию.

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что сейчас угрозы отсутствуют и выразил надежду, что она не возникнет. При этом он подчеркнул, что городские власти заранее готовятся к любым возможным трудностям, независимо от причин их возникновения. По его словам, Кишинев будет обеспечен водой при любых обстоятельствах.

На водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ сооружается искусственная преграда из мешков с гравием, которая позволит повысить уровень воды в районе водозабора. Муниципальные власти рассчитывают завершить работы не позднее четверга.

Технический директор предприятия Apă-Canal Chișinău Анатолие Ликий сообщил, что станция была рассчитана на работу при уровне воды 9 метров, сейчас он составляет 8,3 метра, а риски могут возникнуть при снижении до 8,2 метра. По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы уровень воды в районе водозабора не опустился ниже необходимого для работы насосов.

Исполняющая обязанности директора Apă-Canal Chișinău Диана Таку рассказала, что сотрудники уже две недели работают круглосуточно. По ее словам, сейчас опасности нет, жители получают питьевую воду в обычном режиме, а все предпринимаемые меры являются исключительно подготовкой к возможному кризису.

Тем временем правительство передало предприятию Apă-Canal Chișinău еще четыре мотопомпы общей производительностью 4 тыс. кубометров воды в час. Всего столице предоставлено пять таких установок, которые при необходимости смогут использоваться для забора и перекачки воды на большие расстояния. Муниципальные власти заявляют, что оборудование пока не полностью готово к эксплуатации, однако правительство утверждает, что первая мотопомпа уже введена в работу.

Из-за засухи в Европе Новоднестровское водохранилище будет сбрасывать меньше воды в Днестр, что может повлиять на работу водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ, снабжающей питьевой водой Кишинев. До 7 августа в Молдове сохраняется предупреждение о маловодье во всех водных бассейнах.