Фейерверки в Молдове хотят обложить высокими акцизами и постепенно убрать с рынка.

В Молдове могут ввести высокие акцизы на фейерверки, а впоследствии постепенно отказаться от их продажи. Об этом заявил министр Георгий Хаждер.

Возможность полного запрета пиротехники также рассматривается, сообщил министр окружающей среды Георгий Хаждер в эфире TVR Moldova, передает rupor.md

«На первом этапе их нужно очень жестко обложить налогами, а затем постепенно сокращать и убирать с рынка. Мы проанализируем и возможность полного запрета, но должны понимать экономические последствия и двигаться так, чтобы не уничтожить семейные предприятия, которые для некоторых людей могут быть единственным источником дохода», — сказал Хаждер.

Министр также сообщил, что на согласовании уже находится законопроект о запрете пластиковых ритуальных венков, отдельных изделий с пластиковыми палочками и некоторых видов пластиковой посуды, для которых существуют альтернативы.

По словам Хаждера, проект могут продвинуть в течение ближайших одного-двух месяцев. При этом он не исключил, что парламент не успеет рассмотреть документ до начала каникул.