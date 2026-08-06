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realitatea.md logorealitatea
6 Августа 2026, 08:27
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Хаждер: Есть решения, чтобы избежать отключений воды, но их нужно срочно внедрить

Министр окружающей среды Георге Хаждер заявил, что риска прекращения водоснабжения нет, если местные власти оперативно адаптируют инфраструктуру водозабора к постоянно снижающемуся уровню воды.

Хаждер: Есть решения, чтобы избежать отключений воды, но их нужно срочно внедрить.
Хаждер: Есть решения, чтобы избежать отключений воды, но их нужно срочно внедрить.

По словам министра, примэрии и операторы водоснабжения должны внедрить технические решения, предложенные специалистами, в частности организовать забор воды с большей глубины или повысить уровень воды в районе водозаборных станций, сообщает realitatea.md

«Риска отключения воды не будет, пока примэрия и местные власти выполняют свою работу и адаптируют инфраструктуру водозабора к нынешним условиям. Эксперты уже нашли решения, и их необходимо быстро реализовать, не теряя времени, иначе мы можем столкнуться с гораздо более сложной ситуацией», — заявил Георге Хаждер.

Министр подчеркнул, что сокращение водных ресурсов — не новое явление, а тенденция, которая наблюдается в последние годы на фоне все более частых засух и снижения уровня воды в реках, в том числе в Днестре.

«Нельзя сказать, что этот кризис возник внезапно. В отличие от других непредвиденных ситуаций, таких как загрязнение, здесь тенденция очевидна и будет сохраняться. В ближайшее время воды будет становиться все меньше», — предупредил министр.

В этой связи Георге Хаждер подчеркнул необходимость срочно принять меры по адаптации, чтобы предотвратить возможные проблемы с водоснабжением населения.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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