В Кишиневе около 10 тысяч школьников получат субсидированные путёвки в летние лагеря.

В дневные лагеря отдыха полная стоимость одной путёвки на 15 дней составляет 2 970 леев по сравнению с 2 850 леев в 2025 году. Родители оплачивают только 20% от стоимости, то есть 594 лея, остальная часть субсидируется муниципалитетом. В случае лагерей отдыха, организованных во Вспомогательной школе №6 и Лицее для детей с нарушениями зрения, цена составляет 3 420 леев и полностью покрывается из муниципального бюджета. Из общего числа детей в дневных лагерях отдыха 15%, то есть 283 ребёнка, получат бесплатные путёвки, пишет ipn.md

Стоимость полного пакета услуг для отдыха ребёнка в постоянных лагерях за городом составляет 4 300 леев. Всего будет предоставлено 5 143 путёвки по субсидированной цене, а это означает, что родители будут платить 20% от общей стоимости, то есть 860 леев. Кроме того, 721 ребёнок получит бесплатные путёвки. Бесплатные путёвки предназначены для детей из социально незащищённых семей, сирот, детей с ограниченными возможностями, детей ветеранов войны и т. д. Родители должны подать заявление в учебное заведение, где учится ребёнок, а распределение осуществляется на основании имеющихся в школах документов.

Кроме того, в продажу по полной стоимости поступят 786 путёвок в три постоянных загородных лагеря отдыха. Заместитель начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой уточнил, что по закону ребёнок может поехать в лагерь отдыха только один раз с оплатой 20% от полной стоимости. Если он желает поехать ещё раз в том же летнем сезоне, то путёвка уже оплачивается в полном объёме.