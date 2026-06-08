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bani.md logobani
8 Июня 2026, 14:11
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Каждый десятый пассажир Кишинёвского аэропорта в мае летел в Анталью

Кишинёвский аэропорт в мае 2026 года обслужил 538 125 пассажиров — на 42 307 человек больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (тогда показатель составлял 495 818 человек).

Каждый десятый пассажир Кишинёвского аэропорта в мае летел в Анталью.
Каждый десятый пассажир Кишинёвского аэропорта в мае летел в Анталью.

Как сообщила администрация аэропорта, результат превысил прогноз на этот период на 40 625 пассажиров, что подтверждает устойчивый рост спроса на рейсы из Кишинёва и в Кишинёв, пишет bani.md

Наибольший прирост пассажиропотока зафиксирован на маршрутах в: Ереван, Барселону, Ларнаку, Берлин, Брюссель, Прагу, Афины.

Недавно открытые направления привлекли в мае 25 431 пассажира. В тройку самых востребованных новых маршрутов вошли: Братислава, Вроцлав, Неаполь, Копенгаген, София, Аликанте.

Анталья стала абсолютным лидером среди всех направлений, собрав 10,6% всего пассажиропотока. Иными словами, более одного из десяти путешественников, прошедших через Кишинёвский аэропорт, вылетели на турецкий курорт на Средиземном море. Далее следуют: Стамбул — 9,8%; Шарм-эль-Шейх — 5,6%; Лондон — 5,5%.

Источник
bani.md logobani
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