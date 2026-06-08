Каждый десятый пассажир Кишинёвского аэропорта в мае летел в Анталью.

Как сообщила администрация аэропорта, результат превысил прогноз на этот период на 40 625 пассажиров, что подтверждает устойчивый рост спроса на рейсы из Кишинёва и в Кишинёв, пишет bani.md

Наибольший прирост пассажиропотока зафиксирован на маршрутах в: Ереван, Барселону, Ларнаку, Берлин, Брюссель, Прагу, Афины.

Недавно открытые направления привлекли в мае 25 431 пассажира. В тройку самых востребованных новых маршрутов вошли: Братислава, Вроцлав, Неаполь, Копенгаген, София, Аликанте.

Анталья стала абсолютным лидером среди всех направлений, собрав 10,6% всего пассажиропотока. Иными словами, более одного из десяти путешественников, прошедших через Кишинёвский аэропорт, вылетели на турецкий курорт на Средиземном море. Далее следуют: Стамбул — 9,8%; Шарм-эль-Шейх — 5,6%; Лондон — 5,5%.