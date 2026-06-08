Каждый десятый пассажир Кишинёвского аэропорта в мае летел в Анталью
Кишинёвский аэропорт в мае 2026 года обслужил 538 125 пассажиров — на 42 307 человек больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (тогда показатель составлял 495 818 человек).
Как сообщила администрация аэропорта, результат превысил прогноз на этот период на 40 625 пассажиров, что подтверждает устойчивый рост спроса на рейсы из Кишинёва и в Кишинёв, пишет bani.md
Наибольший прирост пассажиропотока зафиксирован на маршрутах в: Ереван, Барселону, Ларнаку, Берлин, Брюссель, Прагу, Афины.
Недавно открытые направления привлекли в мае 25 431 пассажира. В тройку самых востребованных новых маршрутов вошли: Братислава, Вроцлав, Неаполь, Копенгаген, София, Аликанте.
Анталья стала абсолютным лидером среди всех направлений, собрав 10,6% всего пассажиропотока. Иными словами, более одного из десяти путешественников, прошедших через Кишинёвский аэропорт, вылетели на турецкий курорт на Средиземном море. Далее следуют: Стамбул — 9,8%; Шарм-эль-Шейх — 5,6%; Лондон — 5,5%.