Депутат PAS: Молдова не может предоставить фермерам субсидии на гектар - нет денег.

Вице-председатель парламентской Комиссии по сельскому хозяйству пояснил, что в настоящее время государству необходимо прежде всего погасить существующие задолженности по субсидированию и создать техническую инфраструктуру, необходимую для управления прямыми выплатами сельскохозяйственным производителям, пишет bani.md

«Чтобы иметь возможность предоставлять субсидии на гектар, а это, по сути, авансовые выплаты, необходимо иметь соответствующие средства на банковских счетах. У нас до сих пор остаются задолженности, которые требуется покрыть», — заявил Александр Трубка.

Парламентарий также пояснил, что европейская модель субсидирования сельского хозяйства финансируется за счёт средств Европейского союза. Республика Молдова, по его словам, не получит доступа к таким ресурсам раньше 2028 года.

Как отметил Трубка, европейские чиновники в настоящее время обсуждают выделение пакета помощи в размере 43 миллиардов евро для стран-кандидатов на вступление в Европейский союз. Эти средства предусмотрены в следующем семилетнем бюджете ЕС. В этом контексте Молдова могла бы рассчитывать на сумму примерно от 600 до 800 миллионов евро.

«И сельское хозяйство может получить довольно существенную долю из этих средств. Однако мы должны быть технически готовы к тому, чтобы суметь освоить эти деньги», — подчеркнул вице-председатель Комиссии по сельскому хозяйству.

Александр Трубка особо отметил, что к указанному сроку власти обязаны завершить ряд важнейших подготовительных мероприятий. Речь идёт о полном и точном учёте сельскохозяйственных земель, проведении процедуры межевания, создании Реестра фермеров, а также об аккредитации учреждений, которые будут отвечать за управление европейскими фондами.

«Если у нас не будет создана интегрированная система управления и контроля (IACS), не будут проведены межевание земель и сформирован Реестр фермеров, а также не будет аккредитован орган по оценке и аккредитации (ОАИП), мы просто не сможем получить эти деньги», — предупредил депутат.