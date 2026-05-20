Гаврилицэ объяснил ситуацию с долгами государства перед аграриями.

Хотя правительство недавно выделило 110 миллионов леев на акцизные сборы и 200 миллионов на авансовые возвраты НДС, деньги до сих пор не дошли до фермеров, сообщает noi.md

Фермеры заявили, что принятые до сих пор исполнительной властью меры по возврату авансовых платежей по НДС и акцизных сборов за период с марта по май являются запоздалыми и недостаточными.

Более того, некоторые оказались в затруднительном положении после блокировки их счетов, в то время как государство им задолжало большие суммы.

«Это возможно, поскольку задолженность, отраженная в настоящее время на счете, еще не является государственным долгом перед экономическим субъектом. Мои коллеги выдвинули законодательную инициативу, которую мы поддержали, предусматривающую, что при наличии потенциальной задолженности государственного бюджета перед экономическим субъектом налоговые инспекторы должны учитывать это и предотвращать определенные ограничительные меры в случае, если действительно существуют обязательства государства в их пользу. Если возникают ситуации, когда они не работают, мы обязательно должны их проанализировать», — заявил журналистам министр финансов Андриан Гаврилицэ.

Напоминаем, что с 11 мая открыт прием заявок на частичную компенсацию акцизных сборов на дизельное топливо, приобретенное в период с 1 марта по 31 мая 2026 года. Поддержка может достигать 200 тысяч леев на одного получателя.