Рестораторы бьют тревогу: повышение НДС до 20% приведёт к закрытию заведений.

Повышение НДС для сектора HoReCa с 8% до 20% может стать налоговым шоком, который запустит цепную реакцию. Представители индустрии бьют тревогу: рост налогов приведёт к подорожанию услуг, оттоку клиентов и закрытию заведений.

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации заведений и ресторанов Ольги Калмыш, последствия новой налоговой политики затронут как предпринимателей, так и конечных потребителей, пишет jurnal.md

«Сегодня ставка составляет 8%, и если её поднимут до 20%, это станет шоком для всей продовольственной цепочки. В первую очередь пострадает потребитель. В большинстве объектов общепита и гостиничного сектора затраты вырастут на 15–25%, а в некоторых случаях — до 30%», — предупредила Калмыш.

Проект налоговой реформы вызывает серьёзные опасения и у владельцев бизнеса. Марина Телягэ, которая управляет рестораном уже более 30 лет, опасается, что повышение НДС сократит клиентский поток и поставит под удар всё её дело.

«В любой европейской стране ставка HoReCa — от 6 до 11%, не выше. Если у нас будет больше — мы не выдержим. Я даже в страшном сне не хочу видеть повышение. Мы не можем поднимать цены: люди первым делом исключат рестораны из семейного бюджета. Мы снова потеряем сотрудников и просто не выживем», — делится Телягэ.

При этом недавнее исследование Национальной ассоциации заведений и ресторанов показывает, что сектор гостеприимства Молдовы сумел сохранить устойчивость в последние годы, несмотря на пандемию, энергетический кризис, инфляцию и последствия войны в регионе. Доходы отрасли выросли более чем на 300%, прибыль — почти на 276%, а доля HoReCa в ВВП страны достигла 1,8%.

Однако, по мнению игроков рынка, повышение НДС может свести на нет эти достижения и отбросить отрасль назад, лишив её конкурентоспособности и клиентов.