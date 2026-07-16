Тирасполь: Новые налоги Кишинева могут обойтись региону в $40–50 млн в год.

Власти непризнанного Приднестровья заявили, что официальный Кишинев намерен с 1 августа ввести акцизы и НДС в размере 20% на 11 категорий товаров, импортируемых предприятиями региона.

По утверждению представителей Тирасполя, эта мера может привести к ежегодным потерям в размере 40–50 млн долларов, передает bani.md

По данным Тирасполя, новые налоги планируется распространить на такие товары, как автомобили, ювелирные изделия и парфюмерия. Наибольший финансовый эффект, как утверждается, придется на импорт транспортных средств.

Эксперты из Приднестровского региона считают, что новые налоговые обязательства негативно скажутся на деятельности экономических агентов и приведут к росту стоимости импортируемых товаров.

В этой связи приднестровская сторона заявила, что предложила провести заседание экспертных групп по экономическим вопросам для обсуждения сложившейся ситуации. По утверждению Тирасполя, официальный Кишинев отказался от проведения встречи.

Представители непризнанной администрации заявляют, что намерены обсудить последствия введения новых налогов и найти возможные решения, в том числе в преддверии нового раунда переговоров между политическими представителями Кишинева и Тирасполя.