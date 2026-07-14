Канал нелегальной миграции для мужчин из Украины в Молдову: организатор получил $130 тысяч.

Украинские пограничники задержали в Одесской области организаторов нелегальной схемы миграции и тринадцать мужчин призывного возраста, которые пытались попасть в Молдову через приднестровский участок границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. А за этот трансфер, как уточняет ведомство, каждый из клиентов заплатил по 10 тысяч долларов, передает rupor.md

Незаконную схему организовали двое жителей Одесской области, которые сотрудничали с администратором телеграм-канала. Тот координировал весь процесс и собирал деньги с клиентов из семи областей Украины на криптокошелек. Мужчин привезли в Одессу, а оттуда на внедорожниках отправили в сторону молдавской границы. Чтобы избежать встреч с патрулями, впереди колонны ехали двое наблюдателей, которые следили за дорогой.

Однако доехать до места назначения группа не успела — всех участников задержали. У проводников конфисковали внедорожники и мобильные телефоны, самих их поместили под стражу с возможностью выхода под залог. На тринадцать пассажиров составили протоколы за попытку незаконного перехода границы.