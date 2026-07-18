Качество жизни молодежи в Республике Молдова растет.

Молодежь в Республике Молдова живет лучше. По крайней мере, это показывает индекс Youth Progress 2025, подготовленный Европейским молодежным форумом.

Это международный отчет, который измеряет качество жизни и возможности развития нового поколения, передает rupor.md

Общий показатель Молдовы и качество жизни молодежи были проанализированы на основе 61 социального и экологического индикатора. В итоге наша страна заняла 52-е место из 169 проанализированных государств.

Рейтинг индекса возглавляют северные страны. Первые пять позиций заняли Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия и Швейцария. Самые низкие показатели в Youth Progress Index зафиксированы в таких странах, как Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Чад, Афганистан и Сомали.

А поскольку сейчас лето, и молодежь освободилась от школьных и университетских забот, мы решили поговорить с несколькими молодыми людьми. Мы спросили их, как они чувствуют себя в Республике Молдова и отражает ли эта статистика реальность их повседневной жизни.

«Я думаю, что возможности не равны тем, которые есть в Европейском союзе, но мы все равно вступаем в ЕС, так что изменения будут».

«Я чувствую себя очень хорошо, у меня очень много возможностей, на которые я могу подаваться и где могу развиваться. Я специалист по маркетингу, руководитель собственной редакции, создатель контента и PR-менеджер в компании, которая проводит тренинги по публичным выступлениям».

«Стипендия мне никак не помогает, потому что моя стипендия уходит на общежитие, которое я оплачиваю, и, соответственно, мне не хватает на другие нужды. Родители меня содержат, помогают, и я думаю, что возможностей для того, чтобы молодежь могла самостоятельно себя обеспечивать, недостаточно. Поэтому и появляются такие мысли: хорошо ли, что я осталась, или нет? Хорошо ли, чтобы молодежь выбирала Молдову, или лучше ехать к лучшей жизни?!»

«Да, я очень хотел бы уехать, часто об этом думаю и с нетерпением жду момента, когда уеду за границу. Моя цель, пройти курс пилотирования в Венгрии».

По словам психологов, тот факт, что Республика Молдова превзошла ожидания с учетом уровня своего экономического развития, показывает глубокую устойчивость нового поколения. Это демонстрирует заметную способность адаптироваться и использовать возможности в сложных условиях. Благодаря широкому доступу к информации и технологиям сегодняшняя молодежь в некоторых аспектах превосходит своих родителей.

«Да, это больше связано с открытием возможностей на социальных платформах, с открытием цифрового мира, которого раньше не существовало. Есть очень много возможностей найти что-то по интересам, как в профессиональном плане, так и в учебе. Потому что наши родители были скорее вынуждены, государство их заставляло, и так должно было быть. А здесь молодежь уже сама выбирает то, что ей нравится, профессию или что-то другое», — отмечает психолог Сабина Присэкару.

По последним данным, опубликованным Национальным бюро статистики, в 2024 году число молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет составляло 544 тысячи, что на 0,6% меньше, чем в 2023 году.

Материал подготовила Франческа Чебан, участница программы стажировки «Молодежь — послы здорового образа жизни», организованной медиагруппой Realitatea. Проект получил финансовую поддержку в рамках Муниципальной программы грантов для молодежных организаций муниципия Кишинев, запущенной Главным управлением образования, молодежи и спорта и Муниципальным молодежным центром Кишинева под эгидой муниципальных властей Кишинева.