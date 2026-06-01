Из-за обнаруженной бактерии детский сад в Бельцах перевели на бутилированную воду.

Вода из централизованной водопроводной системы будет временно использоваться в учреждении исключительно для технических нужд до окончательного выяснения ситуации с ее качеством. Данную рекомендацию вынесло Национальное агентство общественного здравоохранения (НАОЗ) после того, как мэр муниципия Александр Петков сообщил о возможных проблемах с безопасностью питьевой воды в городе, передает rupor.md

По информации НАОЗ, специалисты детально изучают ситуацию в микрорайоне Новые Бельцы, где расположены детский сад №2 и гимназия № 10. По результатам лабораторных исследований проб, отобранных в конце мая, эксперты обнаружили колиформные бактерии как в резервуаре общественной водопроводной системы, так и в точках распределения внутри обоих учебных заведений.

НАОЗ уточняет, что наличие колиформных бактерий не означает автоматическую патогенность воды. Однако подобные результаты анализов прямо указывают на необходимость проведения дополнительных проверок общего санитарно-гигиенического состояния водопроводных и распределительных сетей.

В пищеблоке детского сада №2 местные власти уже установили специальный очищающий фильтр. Специалисты НАОЗ рекомендовали провести полную проверку и дезинфекцию всех внутренних водопроводных коммуникаций здания. Что касается гимназии №10, которая сейчас закрыта на летние каникулы, техническому персоналу учреждения также предписано использовать водопроводную воду только для хозяйственных целей.

НАОЗ продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации в муниципии. Итоговая официальная информация будет представлена общественности сразу после получения результатов повторных лабораторных анализов проб воды, взятых из водопроводной системы в Новых Бельцах.