Жители Бельц: Дайте материалы — дорогу мы отремонтируем сами.

Жители трех многоквартирных домов на улице Тираспольской в Бельцах требуют отремонтировать участок дороги, который, по их словам, не ремонтировался с момента строительства домов в 1980-х годах.

Около 350 метров проезжей части покрыты ямами и выбоинами, а многочисленные обращения в примэрию, как утверждают местные жители, так и не дали результата, передает nordnews.md

Председатель Ассоциации собственников кондоминиума домов №3, 5 и 7 по улице Тираспольской Оксана Врабие рассказала, что жильцы начали обращаться к муниципальным властям еще в 2022 году. Они направляли обращения как бывшему примару Николаю Григоришину, так и вице-примару Татьяне Дубицкой, однако дорогу так и не отремонтировали.

В начале этого года примэрия сообщила жильцам, что вопрос реконструкции улицы будет рассмотрен после утверждения муниципального бюджета на 2026 год. Однако бюджет до сих пор не принят, поэтому ремонт вновь был отложен.

Устав ждать, жители заявили, что готовы самостоятельно отремонтировать дорогу, если местные власти предоставят необходимые материалы и технику.

Жительница Галина Бодорина призвала примара выделить щебень и асфальт, отметив, что люди смогут выполнить работы своими силами, если примэрия не в состоянии сделать это самостоятельно.

Другой житель, Влад Черный, рассказал, что соседи готовы и в дальнейшем содержать дорогу в порядке, однако самостоятельно провести ремонт не могут из-за отсутствия необходимых материалов и техники.

По словам жителей, этот участок дороги не ремонтировался с момента строительства трех домов в 1980-х годах. Плохое состояние проезжей части затрудняет проезд машин скорой помощи и других экстренных служб, а некоторые таксисты вообще отказываются заезжать во двор.

Один из жильцов, Сергей Бурлаку, рассказал, что лично сталкивался с подобной ситуацией. По его словам, таксисты просили его выйти на улицу Кишиневскую, чтобы сесть в автомобиль.

В ответ на запрос NordNews пресс-служба примэрии Бельц сообщила, что муниципальные власти продолжают работать по бюджету прошлого года и в настоящее время не располагают финансовыми средствами для ремонта участка на улице Тираспольской.