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rupor.md logorupor
31 Июля 2026, 18:27
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Из Новоднестровского водохранилища снизят сброс воды из-за засухи

Объем сброса воды из Новоднестровского водохранилища будет снижен со 100 до 85 кубических метров в секунду из-за гидрологической засухи.

Из Новоднестровского водохранилища снизят сброс воды из-за засухи.
Из Новоднестровского водохранилища снизят сброс воды из-за засухи.

Такое решение было принято в пятницу на внеочередном заседании молдавско-украинской Днестровской комиссии, о чем сообщил участвовавший в обсуждениях эколог Илья Тромбицкий, пишет rupor.md

Илья Тромбицкий заявил, что ситуация с расходом воды на реке Днестр потребовала проведения переговоров между заинтересованными сторонами. По его словам, переговоры были направлены на балансировку интересов производителей гидроэлектроэнергии, заинтересованных в поддержании как можно более высокого уровня воды в водохранилище, и потребностей муниципия Кишинев, которому необходим достаточный расход для водозабора.

По итогам обсуждений стороны договорились удерживать объем сброса на отметке 85 кубических метров в секунду в течение двух недель. За это время на водозаборной станции муниципия Кишинев будут приняты технические меры, позволяющие осуществлять забор воды из более глубоких слоев Днестра.

По истечении этого срока Комиссия оценит ситуацию и примет решение о дальнейших мерах в зависимости от развития погодных условий и уровня воды в реке.

Днестровская комиссия является межправительственным органом сотрудничества между Республикой Молдова и Украиной в сфере охраны, устойчивого использования и развития бассейна реки Днестр.

На этой неделе правительство объявило режим тревоги в гидрологическом секторе сроком на 30 дней — в этот период власти могут вмешиваться в управление потреблением воды, в том числе путем временного изменения условий в разрешениях на специальное водопользование, чтобы в приоритетном порядке обеспечить потребности населения.

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Источник
rupor.md logorupor
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