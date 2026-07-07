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7 Июля 2026, 14:58
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Из Молдовы выдворили граждан Бангладеш и Шри-Ланки

Сотрудники Генерального инспектората по миграции (ГИМ) провели две операции по принудительному выдворению иностранных граждан, которые больше не имели законных оснований для пребывания на территории Республики Молдова.

Из Молдовы выдворили граждан Бангладеш и Шри-Ланки.
Из Молдовы выдворили граждан Бангладеш и Шри-Ланки.

Ранее оба иностранца были помещены в Центр временного размещения иностранных граждан Генерального инспектората по миграции на основании решений суда Кишинева.

В одном из случаев речь идет о 26-летнем гражданине Бангладеш, в отношении которого суд постановил применить меру выдворения после привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Во втором случае был выдворен 28-летний гражданин Шри-Ланки, право которого на пребывание в Молдове с целью трудоустройства было аннулировано по запросу работодателя.

Генеральный инспекторат по миграции предупреждает, что любой иностранный гражданин, который пытается незаконно пересечь или пересекает государственную границу, а также лица, нарушающие режим пребывания на территории Республики Молдова, будут подвергнуты принудительному возвращению в соответствии с действующим законодательством.

Из Молдовы выдворили граждан Бангладеш и Шри-Ланки

Источник
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