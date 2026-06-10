За год граждане забрали лишь 40% из миллиона бесплатных удостоверений личности

Заместитель директора Агентства государственных услуг Юрие Кристя уточнил, что из партии в один миллион удостоверений личности, которые планируется выдать бесплатно, на данный момент было запрошено около 400 тыс, передает logos-pres.md

«Поэтому, уважаемые граждане, поторопитесь — остались последние 600 тысяч!» — заявил Кристя в эфире TVR Moldova.

Он выразил сожаление, что в Молдове мало людей интересуются этим инструментом, который предлагает множество преимуществ.

«Имея удостоверение личности и электронную подпись, вы получаете доступ к личному кабинету со всеми документами и соответствующей информацией всего в один клик. Хочу отметить, что всем гражданам Республики Молдова, независимо от того, есть у них удостоверение личности или электронная подпись, государство уже создало личный кабинет. Войти в него можно, только если у вас есть «ключик», а этим ключиком является электронная подпись. Имея эту подпись, которую я призываю всех получить, вы сможете, используя удостоверение личности, подписывать контракты, взаимодействовать с различными учреждениями и выполнять множество других действий. В том числе вы можете проверить наличие задолженностей перед налоговой службой, наличие штрафов, узнать, кто ваш семейный врач, и записаться на консультацию», — сообщил заместитель директора учреждения.

Представитель агентства сравнил нынешнюю ситуацию с тем, как если бы у нас везде были компьютеры, но мы бы ими не пользовались, подчеркнув, что, несмотря на огромный цифровой потенциал, граждане все еще робко пользуются этими возможностями.

Согласно данным Агентства электронного управления, в настоящее время на портале государственных услуг доступно 639 услуг. В то время как цифровизация для бизнес-среды уже достигла порога в 79%, услуги, предназначенные непосредственно для граждан, оцифрованы примерно на 60%. Напомним, новое удостоверение личности гражданина Республики Молдова с интегрированной электронной подписью было официально представлено в апреле прошлого года.

До этого момента Республика Молдова не обновляла удостоверения личности более 11 лет. Новый документ содержит 30 элементов защиты последнего поколения, обеспечивающих его целостность. Как ранее объявляли власти, первый миллион удостоверений личности выдается гражданам бесплатно.