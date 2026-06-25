25 Июня 2026, 11:31
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Из Европы в Молдову надвигается волна аномальной жары: днем +40 °С
В эти выходные экстремальная жара сместится из Западной Европы в Центральную.
По данным метеорологов, пик жары ожидается в понедельник, 29 июня, до +40 °С.
В Германии +41 °С...+42 °С. Венгрия, Польша, Чехия и Словакия также могут зафиксировать +40 °С.
"Это крайне необычные значения для июня, жара может установить новые рекорды", - говорят синоптики и призывают жителей учитывать погодные условия, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе в самые жаркие часы, пить больше воды и при необходимости обращаться за медицинской помощью.