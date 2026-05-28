Premier Energy: Мошенники под видом замены счётчиков выманивают личные данные
Premier Energy Distribution предупреждает потребителей о мошеннических схемах - неизвестные лица звонят клиентам компании и под предлогом замены электросчётчиков запрашивают личные данные.
Оператор распределения электроэнергии предупреждает, что не запрашивает по телефону паспортные данные, и призывает граждан не передавать личную информацию незнакомцам, пишет stiri.md
«Замена счётчиков производится планово и не требует предоставления личных данных», — заявили в компании.
Согласно предупреждению, мошенники утверждают, что будут проводить замену счётчиков, и требуют назвать имя, адрес или данные из удостоверений личности. В некоторых случаях они угрожают потребителям отключением от электросети.
Premier Energy Distribution рекомендует гражданам проверять информацию только в официальных источниках и незамедлительно сообщать в полицию о любых попытках мошенничества.
Компания также уточняет, что по вопросам обращений или инцидентов в электросети потребители могут обращаться в круглосуточную службу поддержки по телефону 022 43 11 11 или по номеру, указанному в счёте-фактуре.