theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
28 Мая 2026, 13:53
1 036
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Premier Energy: Мошенники под видом замены счётчиков выманивают личные данные

Premier Energy Distribution предупреждает потребителей о мошеннических схемах - неизвестные лица звонят клиентам компании и под предлогом замены электросчётчиков запрашивают личные данные.

Premier Energy: Мошенники под видом замены счётчиков выманивают личные данные.
Premier Energy: Мошенники под видом замены счётчиков выманивают личные данные.

Оператор распределения электроэнергии предупреждает, что не запрашивает по телефону паспортные данные, и призывает граждан не передавать личную информацию незнакомцам, пишет stiri.md

«Замена счётчиков производится планово и не требует предоставления личных данных», — заявили в компании.

Согласно предупреждению, мошенники утверждают, что будут проводить замену счётчиков, и требуют назвать имя, адрес или данные из удостоверений личности. В некоторых случаях они угрожают потребителям отключением от электросети.

Premier Energy Distribution рекомендует гражданам проверять информацию только в официальных источниках и незамедлительно сообщать в полицию о любых попытках мошенничества.

Компания также уточняет, что по вопросам обращений или инцидентов в электросети потребители могут обращаться в круглосуточную службу поддержки по телефону 022 43 11 11 или по номеру, указанному в счёте-фактуре.

Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте