Premier Energy: Мошенники под видом замены счётчиков выманивают личные данные.

Оператор распределения электроэнергии предупреждает, что не запрашивает по телефону паспортные данные, и призывает граждан не передавать личную информацию незнакомцам, пишет stiri.md

«Замена счётчиков производится планово и не требует предоставления личных данных», — заявили в компании.

Согласно предупреждению, мошенники утверждают, что будут проводить замену счётчиков, и требуют назвать имя, адрес или данные из удостоверений личности. В некоторых случаях они угрожают потребителям отключением от электросети.

Premier Energy Distribution рекомендует гражданам проверять информацию только в официальных источниках и незамедлительно сообщать в полицию о любых попытках мошенничества.

Компания также уточняет, что по вопросам обращений или инцидентов в электросети потребители могут обращаться в круглосуточную службу поддержки по телефону 022 43 11 11 или по номеру, указанному в счёте-фактуре.