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rupor.md logorupor
14 Июня 2026, 14:30
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Юный гражданин Молдовы и его друг из Украины задержаны в Румынии за мошенничество

В румынском городе Клуж-Напока полиция задержала 19-летнего гражданина Молдовы и его сверстника из Украины по подозрению в краже крупных денежных средств обманным путем.

Юный гражданин Молдовы и его друг из Украины задержаны в Румынии.
Юный гражданин Молдовы и его друг из Украины задержаны в Румынии.

Об этом сообщает News.ro со ссылкой на Инспекторат полиции уезда Клуж, передает rupor.md

По данным следствия, молодые люди выманили у местной жительницы около 107,5 тысяч румынских леев, применив популярную мошенническую схему «Кредит».

Инцидент произошел 11 июня, когда подозреваемые связались с потерпевшей и представились ложными именами. Они убедили женщину, что посторонние лица пытаются открыть на ее имя счет и взять кредит. Чтобы «защитить и разблокировать» личные данные, жертву заставили саму оформить реальный заем на сумму 107 500 румынских леев. После этого ее убедили прийти к озеру возле одного из городских торговых центров и передать всю сумму наличными.

Сотрудники Службы уголовных расследований оперативно отследили маршрут подозреваемых, которые передвигались на арендованной через онлайн-платформу машине, и вычислили место их проживания. Обоих девятнадцатилетних юношей задержали на 24 часа и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас следствие продолжается под руководством прокуратуры при суде Клуж-Напоки для выяснения всех обстоятельств дела.

Источник
rupor.md logorupor
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