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rupor.md logorupor
20 Июня 2026, 08:36
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Твердый сыр вытеснил овечью брынзу из рациона жителей Молдовы

Жители Молдовы за последние 25 лет стали есть в 20 раз больше твердого сыра.

Твердый сыр вытеснил овечью брынзу из рациона жителей Молдовы.
Твердый сыр вытеснил овечью брынзу из рациона жителей Молдовы.

Если в 2000 году на одного человека приходилось в среднем 400 граммов в год, то в 2026 году потребление выросло до 8,3 кг. Об этом рассказал экономист Вячеслав Ионицэ, передает rupor.md

По его словам, еще в 2000 году ситуация была обратной. Тогда жители Молдовы потребляли около 1,9 кг овечьей брынзы на человека, почти в пять раз больше, чем твердого сыра.

Переломным стал 2015 год. Это был последний год, когда овечью брынзу в Молдове ели больше, чем твердый сыр.

С тех пор потребление овечьей брынзы постепенно снизилось до 1,2 кг на человека, а потребление твердого сыра выросло до 8,3 кг. Сейчас жители Молдовы едят почти в семь раз больше твердого сыра, чем овечьей брынзы. Ионицэ связывает это с изменением уровня жизни и пищевых привычек. По его словам, твердый сыр стал частью современной городской кухни, включая пиццу, пасту, сэндвичи и другие продукты, которые чаще выбирают молодые люди и дети.

Общее потребление твердых сыров за этот период выросло с 2,2 кг до примерно 9,5 кг на человека. Почти весь этот рост, по данным экономиста, пришелся именно на твердый сыр.

Ионицэ считает это одной из самых заметных перемен в потреблении продуктов в Молдове за последнюю четверть века.

Источник
rupor.md logorupor
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