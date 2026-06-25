Ионицэ о состоянии экономики Молдовы: Последние 7 лет живем в долг.

Экономист Вячеслав Ионицэ утверждает, что власти должны открыто говорить о состоянии государственных финансов и признать, что Молдова последние семь лет жила «в долг».

Он раскритиковал заявления о том, что новая налоговая политика снизит налоговую нагрузку для граждан, назвав такие утверждения «дешёвой пропагандой», сообщает bani.md

«Люди, не путайте экономику с дешёвой пропагандой. Правительство должно было выйти к обществу и прямо сказать, как обстоят дела», — заявил экономист.

По его словам, с 2020 года государство потратило примерно на 100 млрд леев больше, чем собрало доходов, накапливая значительные долги для покрытия расходов.

«Мы последние семь лет жили в долг. Потратили на 100 миллиардов леев больше, чем заработали. Это не может продолжаться бесконечно», — отметил Ионицэ.

Экономист также обратил внимание на растущую стоимость государственного долга. По его словам, только на выплату процентов государство ежегодно направляет более 6 млрд леев — сумма, в три раза превышающая дорожный фонд.

«Мы платим только проценты — более 6 миллиардов леев. Больше всего мы платим банкам в Молдове — свыше 4 миллиардов леев», — добавил он.

В этом контексте Ионицэ считает, что запланированный бюджетный дефицит в размере около 21 млрд леев является чрезмерным и должен быть сокращён.

Экономист утверждает, что власти должны начать с оптимизации расходов, включая сокращение потерь в государственных предприятиях и улучшение системы госзакупок.

«Мы могли бы оптимизировать около 4 миллиардов леев расходов. Но если этого недостаточно, правительство должно честно сказать, что повышает налоговую нагрузку для увеличения доходов», — заявил он.