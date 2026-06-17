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unimedia.info logounimedia
17 Июня 2026, 08:56
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Ион Киртоакэ: Судьи массово уходят из системы из-за нагрузки и низких зарплат

Судья Ион Киртоакэ заявил, что судьи массово покидают систему из-за огромной нагрузки — 60 заседаний в неделю — и зарплат, которые ниже, чем у адвокатов, нотариусов и судебных исполнителей.

Ион Киртоакэ: Судьи массово уходят из системы из-за нагрузки и низких зарплат.
Ион Киртоакэ: Судьи массово уходят из системы из-за нагрузки и низких зарплат.

«С 2017 по 2023 год нагрузка на одного судью в Кишинёве почти удвоилась по количеству дел. В Кишинёве 135–140 судей. Если взять процент ушедших в Апелляционные суды — около 30%, — не исключено, что многие подадут заявления об отставке. Но дело не в каких-то личных проблемах — должность судьи просто становится непривлекательной. Вчера, например, наш коллега подал заявление об отставке — нашёл работу в частном секторе с более высокой зарплатой», — рассказал Ион Киртоакэ, цитирует unimedia.info

Киртоакэ отметил, что судья первой инстанции получает 25 тысяч леев, но это не просто низкая зарплата — проблема в её несоразмерности с колоссальной нагрузкой и ответственностью.

«Мы не учитываем, что объём работы судьи — 60 заседаний в неделю. И он не может заниматься другой деятельностью, кроме преподавания, — но мало кто из судей этим занимается. Посмотрите, сколько зарабатывают адвокаты, юристы в кредитных компаниях, нотариусы, судебные исполнители — судьи на последнем месте, при том объёме работы, ответственности и запретах, которые налагает должность», — отметил Киртоакэ.

В то же время Киртоакэ не исключает, что судьи уходят из-за давления и веттинга, которого все боятся.

«В прошлом году у нас было два заявления об отставке именно из-за перегрузки. В Апелляционном суде 30–40% подали заявления, даже не дойдя до оценки. Должность непривлекательна. Я не говорю, что дело только в зарплате — это комплекс: зарплата, неопределённость с преветтингом, веттингом, объём работы. Как вы думаете, судья, у которого 15 заседаний в день, может вечером оставаться, чтобы мотивировать решения, когда в деле 40–60 сторон? Врач сколько пациентов может принять?» — сказал он.

Источник
unimedia.info logounimedia
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