theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
deschide.md logodeschide
20 Мая 2026, 12:51
20 114
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Судья из Кишинева осуждена за незаконное решение в пользу Вячеслава Платона

Однако она была освобождена в зале суда в связи с истечением срока давности по уголовному делу.

Судья из Кишинева осуждена за незаконное решение в пользу В.Платона.
Судья из Кишинева осуждена за незаконное решение в пользу В.Платона.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, судья, рассматривая дело об административном разбирательстве по оспариванию актов, выданных Национальной комиссией по финансовому рынку в отношении страховой компании, 6 ноября 2020 года сознательно вынесла решение, противоречащее закону, которым она распорядилась о приостановлении исполнения решений НКРФ от 2016 и 2017 годов в отношении этой страховой компании, передает deschide.md

Одновременно судья учредил специальную временную администрацию, назначив неаккредитованную в сфере страхования компанию, а также принял другие меры, связанные с управлением и оценкой акций соответствующей страховой компании, тем самым выйдя за рамки правовых норм по данному вопросу и пределов требований, сформулированных истцом – компанией, которая была создана как аффилированная с Вячеславом Платоном.

Хотя судья отрицал совершение инкриминируемых действий, после изучения всех доказательств суд установил вне всякого разумного сомнения, что женщина знала о незаконности решения.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционной палате в течение 15 дней.

Источник
deschide.md logodeschide
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте