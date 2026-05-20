Судья из Кишинева осуждена за незаконное решение в пользу Вячеслава Платона

По данным Антикоррупционной прокуратуры, судья, рассматривая дело об административном разбирательстве по оспариванию актов, выданных Национальной комиссией по финансовому рынку в отношении страховой компании, 6 ноября 2020 года сознательно вынесла решение, противоречащее закону, которым она распорядилась о приостановлении исполнения решений НКРФ от 2016 и 2017 годов в отношении этой страховой компании, передает deschide.md

Одновременно судья учредил специальную временную администрацию, назначив неаккредитованную в сфере страхования компанию, а также принял другие меры, связанные с управлением и оценкой акций соответствующей страховой компании, тем самым выйдя за рамки правовых норм по данному вопросу и пределов требований, сформулированных истцом – компанией, которая была создана как аффилированная с Вячеславом Платоном.

Хотя судья отрицал совершение инкриминируемых действий, после изучения всех доказательств суд установил вне всякого разумного сомнения, что женщина знала о незаконности решения.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционной палате в течение 15 дней.