theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
zdg.md logozdg
29 Мая 2026, 21:09
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Еще один прокурор прошёл слушания в рамках веттинга

Коллегия B Комиссии по оценке прокуроров в пятницу, 29 мая, провела слушания в отношении прокурора Армена Оганесяна из Прокуратуры муниципия Кишинёв.

Еще один прокурор прошёл слушания в рамках веттинга.
Еще один прокурор прошёл слушания в рамках веттинга.

Проверка проходит в рамках Закона №252/2023 и связана с его прежней должностью делегированного прокурора в Антикоррупционной прокуратуре, передает zdg.md

Как сообщили в Комиссии по оценке прокуроров, в ходе слушаний Оганесян заявил, что считает участие в процедуре важным для укрепления правового государства и европейского курса Молдовы.

«Для меня было честью участвовать в этом процессе. Я подошёл к нему открыто и прозрачно и счёл своим долгом предоставить всю необходимую информацию объективно. Внешняя оценка имеет важное значение для укрепления правового государства и необратимого сближения с Европейским союзом», — отметил прокурор.

«Для меня было честью участвовать в этом процессе. Я подошёл к нему открыто и прозрачно и счёл своим долгом предоставить всю необходимую информацию объективно. Внешняя оценка имеет важное значение для укрепления правового государства и необратимого сближения с Европейским союзом», — отметил прокурор.

В комиссии уточнили, что в рамках проверки были изучены данные, полученные из различных источников, включая государственные учреждения, частные организации и открытые базы данных.

По данным комиссии, информация анализировалась с точки зрения достоверности и значимости для процедуры внешней оценки. В ходе процесса коллегия направила прокурору дополнительные запросы и потребовала предоставить документы в рамках трёх раундов письменных вопросов.

Запись слушаний обещают опубликовать на официальном сайте комиссии в течение трёх дней. Итоговый отчёт об оценке должен быть подготовлен в течение 30 рабочих дней.

Армен Оганесян работает в органах прокуратуры с ноября 2015 года. Тогда он был назначен прокурором Прокуратуры сектора Буюканы.

Источник
zdg.md logozdg
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте