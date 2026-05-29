Еще один прокурор прошёл слушания в рамках веттинга.

Проверка проходит в рамках Закона №252/2023 и связана с его прежней должностью делегированного прокурора в Антикоррупционной прокуратуре, передает zdg.md

Как сообщили в Комиссии по оценке прокуроров, в ходе слушаний Оганесян заявил, что считает участие в процедуре важным для укрепления правового государства и европейского курса Молдовы.

«Для меня было честью участвовать в этом процессе. Я подошёл к нему открыто и прозрачно и счёл своим долгом предоставить всю необходимую информацию объективно. Внешняя оценка имеет важное значение для укрепления правового государства и необратимого сближения с Европейским союзом», — отметил прокурор.

В комиссии уточнили, что в рамках проверки были изучены данные, полученные из различных источников, включая государственные учреждения, частные организации и открытые базы данных.

По данным комиссии, информация анализировалась с точки зрения достоверности и значимости для процедуры внешней оценки. В ходе процесса коллегия направила прокурору дополнительные запросы и потребовала предоставить документы в рамках трёх раундов письменных вопросов.

Запись слушаний обещают опубликовать на официальном сайте комиссии в течение трёх дней. Итоговый отчёт об оценке должен быть подготовлен в течение 30 рабочих дней.

Армен Оганесян работает в органах прокуратуры с ноября 2015 года. Тогда он был назначен прокурором Прокуратуры сектора Буюканы.