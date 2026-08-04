Инспекторы по охране окружающей среды Фалешт провели контрольные рейды на реке Прут

Целью проверок было предупреждение рыбного браконьерства, а также контроль за соблюдением законодательства в области охраны водных биологических ресурсов.

Инспекторы по охране окружающей среды Фалешт провели контрольные рейды на реке Прут. Коллаж: noi.md