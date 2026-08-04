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noi.md logonoi
4 Августа 2026, 18:54
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Инспекторы по охране окружающей среды Фалешт провели контрольные рейды на реке Прут

Целью проверок было предупреждение рыбного браконьерства, а также контроль за соблюдением законодательства в области охраны водных биологических ресурсов.

Инспекторы по охране окружающей среды Фалешт провели контрольные рейды на реке Прут. Коллаж: noi.md
Инспекторы по охране окружающей среды Фалешт провели контрольные рейды на реке Прут. Коллаж: noi.md

В ходе рейдов были проверены несколько рыбаков, передает noi.md

В ряде случаев инспекторы выявили нарушения правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов. 

По установленным фактам были составлены протоколы о правонарушениях на основании части 1 статьи 114 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.

Инспекторы по охране окружающей среды Фалешт провели контрольные рейды на реке Прут

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Источник
noi.md logonoi
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