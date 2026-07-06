Экологические инспекторы продолжают мероприятия по борьбе с амброзией.

Инспекторат по охране окружающей среды продолжает принимать меры по предотвращению и борьбе с распространением амброзии — инвазивного растения, оказывающего негативное воздействие на здоровье населения и окружающую среду.

За отчетный период экологические инспекторы провели проверки в ряде населенных пунктов страны, по результатам которых были составлены протоколы о правонарушениях за невыполнение обязательств по уничтожению амброзии, передает noi.md

Результаты проведенных мероприятий:

Инспекторат по охране окружающей среды Шолданешт – составлено 3 протокола в селе Нижние Климауцы (Climăuții de Jos), наложены штрафы на общую сумму 1800 леев, из которых 900 леев уже выплачены;

Инспекторат по охране окружающей среды Каушан – составлен 1 протокол;

Инспекторат по охране окружающей среды Калараша – составлено 2 протокола в городе Калараш и селе Паланка, наложены штрафы в размере 900 леев и 600 леев (на общую сумму 1 500 леев);

Инспекторат по охране окружающей среды Сорок – составлено 2 протокола в селе Косэуцы, наложены штрафы на общую сумму 1 200 леев, из которых 600 леев уже выплачены.

Всего за неделю было составлено 8 протоколов и наложены штрафы на общую сумму 5 100 леев.

Инспекторат по охране окружающей среды напоминает собственникам и арендаторам земельных участков об их законной обязанности по уничтожению амброзии до начала периода её цветения. Это необходимо для предотвращения распространения аллергенной пыльцы и защиты здоровья граждан.

Согласно действующему законодательству, непринятие мер по ликвидации амброзии влечёт за собой наложение штрафа за правонарушение в размере до 1 500 леев для физических лиц и до 6 000 леев для юридических лиц.

Инспекторат по охране окружающей среды призывает граждан, местные органы публичной власти и экономических агентов проявить ответственность и принять необходимые меры для выявления и ликвидации очагов произрастания амброзии, внося тем самым свой вклад в охрану здоровья населения и поддержание чистой и безопасной окружающей среды.