НОН начал проверку экс-судьи из Бельц из-за ставок на 740 тысяч леев.

Нацорган по неподкупности (НОН) выявил у бывшего судьи Апелляционной палаты Бельц необоснованное имущество в размере около 398 тысяч леев. Поводом для проверки послужили транзакции экс-судьи на платформах азартных игр.

Согласно акту проверки, заявление было зарегистрировано в НОН 6 марта 2024 года. Автор утверждал, что в 2021–2022 годах судья внёс на игровые счета около 740 тысяч леев. В обращении также приводились данные, озвученные на слушаниях веттинг-комиссии от 15 января 2024 года: судья совершил более 500 пополнений игровых счетов, а только 1 ноября 2021 года за пять часов проиграл 24 тысячи леев, пишет tvrmoldova.md

В ходе предварительной проверки инспектор по неподкупности изучил декларации о доходах и личных интересах, данные из системы e-Integritate, а также информацию, предоставленную Национальной лотереей Молдовы. По итогам этого анализа НОН установил наличие признаков возможного расхождения между полученными доходами, произведёнными расходами и имеющимся имуществом, что стало основанием для начала полноценной проверки имущества и личных интересов 4 апреля 2024 года.

По результатам проверки НОН зафиксировал признаки существенного и необоснованного расхождения в размере около 398 тысяч леев между имуществом, доходами и расходами Андриана Чобану и членов его семьи, накопленного в период с 2021 по 2023 год.

В своих письменных пояснениях, направленных в НОН, бывший судья заявил, что ряд доходов был упущен в декларациях по ошибке или из-за неверного толкования. В частности, пособие в размере 16 тысяч леев, полученное после заболевания COVID-19, он ошибочно посчитал включённым в задекларированную заработную плату. Что касается детских пособий из Румынии, Чобану пояснил, что после развода банковская карта осталась у бывшей супруги, а поступавшие средства полностью направлялись на содержание детей, оплату коммунальных услуг, кредитов и лизинга, в связи с чем он не счёл необходимым декларировать их как собственный доход.