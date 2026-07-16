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ipn
16 Июля 2026, 19:27
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Жители Кошницы требуют референдума по отзыву мэра: ЦИК отклонил инициативу

Менее чем через месяц после консультативного референдума по вопросу добычи полезных ископаемых группа жителей коммуны Кошница Дубоссарского района попыталась инициировать новый местный референдум — на этот раз по отзыву мэра.

Жители Кошницы требуют референдума по отзыву мэра: ЦИК отклонил инициативу.
Жители Кошницы требуют референдума по отзыву мэра: ЦИК отклонил инициативу.

Однако Центральная избирательная комиссия отклонила запрос о регистрации инициативной группы, установив, что требования Избирательного кодекса не были соблюдены, передает ipn.md

Докладчик ЦИК Дана Мунтяну объяснила, что основной проблемой стало несоблюдение процедуры создания инициативной группы. Хотя изначально в составе группы были заявлены 23 человека, проверки показали, что семеро из них не значились среди участников учредительного собрания. Позже организаторы представили дополнительные документы, подтверждающие присутствие шести из этих лиц, однако комиссия установила, что документы были оформлены уже после проведения собрания и не могут устранить процедурные нарушения.

В результате Комиссия пришла к выводу, что в инициативной группе остаются только 16 подтверждённых членов, что ниже установленного законом минимального порога в 20 человек. Члены ЦИК подчеркнули, что они не рассматривают причины, указанные для отзыва мэра, а проверяют только соблюдение законных условий для регистрации инициативной группы.

Заместитель председателя ЦИК Павел Постика отметил, что отклонение запроса не препятствует жителям коммуны возобновить процедуру. По его словам, если будут соблюдены все требования закона при создании инициативной группы, граждане смогут подать новое заявление о проведении референдума.

В конце июня в коммуне Кошница прошёл консультативный референдум, инициированный местным советом. Более 95% участников высказались против изменения назначения некоторых сельскохозяйственных земель за пределами населённого пункта для разработки минеральных ресурсов.

Источник
ipn
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