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tv8.md logotv8
1 Июля 2026, 14:50
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Илан Шор планирует построить в России парк развлечений "Курская сказка"

Илан Шор, заочно осужденный в Молдове по делу о "банковской краже", решил инвестировать в строительство парка развлечений в приграничном с Украиной регионе РФ.

Илан Шор планирует построить в России парк развлечений &#34;Курская сказка&#34;.
Илан Шор планирует построить в России парк развлечений "Курская сказка".

Как заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с ним 28 июня в Москве, Шор согласился профинансировать в качестве главного инвестора строительство парка семейного отдыха и просвещения "Курская сказка", передает tv8.md

Согласно сообщению, Шор участвовал в переговорах как генеральный директор компании "А7" (использовалась для криптовалютных операций по обходу санкций против РФ). Совещание с подрядчиками прошло в Москве, часть участников подключилась по видеосвязи. Компания Шора "А7" взяла на себя расходы на строительство объекта.

По данным губернатора Курской области, соглашение о строительстве парка было подписано в июне на экономическом форуме в Петербурге между Курской областью, а также подсанкционными компанией "А7" и "Промсвязьбанком" (ПСБ). На сайте "А7" указано, что компания, ПСБ и Курская область заключили "трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития региона".

Парк планируют построить в районе Крутого Лога. Российские власти утверждают, что генеральный план уже готов, а проектная документация находится на завершающей стадии. Финансирование строительства должно "осуществляться полностью за счет инвестора".

В проекте заявлены 25 аттракционов, этнодеревня, просветительские пространства, музей игрушки, площадки для детских мастер-классов, спортивная зона, картинг, цирк, концертная сцена и другие объекты. Также рассматривается возможность интеграции персонажей и сюжетов "Союзмультфильма". Строительство, по планам российских властей, должно начаться уже в 2026 году.

Источник
tv8.md logotv8
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