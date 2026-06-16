Долг Илана Шора перед BEM передан Минфину Молдовы.

Апелляционная палата Кишинёва отклонила жалобу Илана Шора по делу о взыскании ущерба, нанесённого Banca de Economii (BEM), в размере около 5,29 млрд леев.

Таким образом, решение о передаче права требования Министерству финансов осталось в силе, передает tvrmoldova.md

Речь идёт о процессе замены кредитора в исполнительном производстве по судебному решению о возмещении ущерба, причинённого банку, находящемуся в ликвидации. Теперь Министерство финансов официально выполняет функции кредитора вместо BEM.

Исполнение решения осуществляется судебным исполнителем Романом Талмачем.

В 2025 году Национальный банк Молдовы одобрил передачу Минфину права требования на сумму более 5,29 млрд леев. Позднее был подписан договор цессии между BEM и Министерством финансов, после чего ведомство получило право на взыскание всей суммы ущерба с Илана Шора.

Адвокат Шора заявляет, что его клиент считает передачу долга государственному органу незаконной, поскольку ущерб был нанесён банку, а не Минфину. Защита также указывает, что часть суммы уже была частично погашена.

По делу продолжается процедура принудительного взыскания, включая арест имущества и активов, принадлежащих Шору в Молдове.