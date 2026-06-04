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jurnal.md logojurnal
4 Июня 2026, 19:17
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Якуб: Административная реформа необратима - психологический барьер преодолён

Более 90% населённых пунктов Молдовы запустили процедуры добровольного объединения. Власти заявляют, что административная реформа достигла точки невозврата. Об этом сообщил заместитель генсекретаря правительства Александр Якуб.

Якуб: Административная реформа необратима - психологический барьер преодолён.
Якуб: Административная реформа необратима - психологический барьер преодолён.

Однако пока правительство оперирует сотнями вовлечённых в процесс сообществ, представители местных властей предупреждают: реорганизацию нельзя сводить к простым демографическим расчётам. Они требуют более широких консультаций с теми общинами, которых реформа касается напрямую, пишет jurnal.md

Александр Якуб подчеркнул, что 776 населённых пунктов страны, а это 86% от общего числа, насчитывают менее 3 000 жителей. И 707 из них уже инициировали процедуры добровольного объединения.

«Одним из ключевых критериев реформы является численность населения. 86% наших населённых пунктов — это 776 сёл и посёлков с населением менее 3 000 человек. На сегодняшний день 707 из них уже находятся в процессе инициации добровольного объединения. Это 91% от всех малых населённых пунктов», — уточнил заместитель генерального секретаря правительства.

По словам Якуба, процесс добровольного объединения развивается активными темпами и не ограничивается только малыми населёнными пунктами. На национальном уровне принято уже около 750 решений об инициации добровольного объединения, что говорит о растущей готовности местных властей к реформе.

Чиновник считает, что «психологический барьер» уже преодолён, а процесс достиг стадии, с которой нет пути назад. Если нынешние темпы сохранятся, власти прогнозируют появление в Молдове от 200 до 240 новых административно-территориальных единиц.

«Речь идёт не только о малых населённых пунктах. В общей сложности у нас насчитывается около 750 решений об инициации добровольного объединения. Психологический барьер уже пройден. Мы уже не можем сказать, что реформу можно отложить или повернуть вспять. Так называемых „бетонных кластеров“, которые уже не могут отступить и находятся в процессе переговоров, насчитывается более 180. Если мы продолжим в том же темпе, мы прогнозируем появление 200–240 новых административно-территориальных единиц. В зависимости от их размеров, экономической и территориальной концентрации будет разработана и карта второго уровня. Пока нет ясности, сколько их будет — 10, 5 или 3. Ничего не исключено», — подчеркнул Якуб.

Источник
jurnal.md logojurnal
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