Группы продленного дня в Кишиневе будут финансироваться напрямую из госбюджета.

Новый механизм начнет действовать после создания Территориальных агентств образования, передает diez.md

Как заявляют в Министерстве образования, такой подход позволит обеспечить стабильное и предсказуемое финансирование этих услуг, исключив их зависимость от решений муниципальных властей и политических изменений на местном уровне.

"С переходом школ в подчинение новых Территориальных агентств образования финансирование групп продленного дня, профильных классов и дополнительного питания для учащихся Кишинева будет обеспечиваться напрямую из государственного бюджета", - заявили в Министерстве образования.

По данным Главного управления образования, молодежи и спорта муниципия Кишинева в прошлом учебном году группы продленного дня посещали более 31 тысячи школьников. Большинство из них занимались в группах с трехчасовым режимом работы.

Дан Перчун представил 28 мая реформу системы управления образованием. В Молдове появятся Территориальные агентства образования, в подчинение которых перейдут местные школы. Сами агентства, в свою очередь, будут подчиняться Министерству образования.

Сейчас школы находятся в ведении местных управлений образования.

Количество агентств будет утверждено отдельно. Их будет примерно 10, так как реформа реализуется параллельно с административно-территориальной реформой. Спортивные и художественные школы останутся под управлением районных советов. Реформа не коснется также АТО Гагаузии.

Предполагается, что агентства начнут работу с 1 января 2027 года.