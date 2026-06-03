theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
diez.md logodiez
3 Июня 2026, 20:40
328
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Группы продленного дня в Кишиневе будут финансироваться напрямую из госбюджета

В Кишиневе финансирование групп продленного дня планируют перевести напрямую на государственный бюджет.

Группы продленного дня в Кишиневе будут финансироваться напрямую из госбюджета.
Группы продленного дня в Кишиневе будут финансироваться напрямую из госбюджета.

Новый механизм начнет действовать после создания Территориальных агентств образования, передает diez.md

Как заявляют в Министерстве образования, такой подход позволит обеспечить стабильное и предсказуемое финансирование этих услуг, исключив их зависимость от решений муниципальных властей и политических изменений на местном уровне.

"С переходом школ в подчинение новых Территориальных агентств образования финансирование групп продленного дня, профильных классов и дополнительного питания для учащихся Кишинева будет обеспечиваться напрямую из государственного бюджета", - заявили в Министерстве образования.

По данным Главного управления образования, молодежи и спорта муниципия Кишинева в прошлом учебном году группы продленного дня посещали более 31 тысячи школьников. Большинство из них занимались в группах с трехчасовым режимом работы.

Дан Перчун представил 28 мая реформу системы управления образованием. В Молдове появятся Территориальные агентства образования, в подчинение которых перейдут местные школы. Сами агентства, в свою очередь, будут подчиняться Министерству образования.

Сейчас школы находятся в ведении местных управлений образования.

Количество агентств будет утверждено отдельно. Их будет примерно 10, так как реформа реализуется параллельно с административно-территориальной реформой. Спортивные и художественные школы останутся под управлением районных советов. Реформа не коснется также АТО Гагаузии.

Предполагается, что агентства начнут работу с 1 января 2027 года.

Источник
diez.md logodiez
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте