Гросу: Табурчану вернула 500 тысяч леев из полученных надбавок.

«Анастасия Табурчану на вчерашний день вернула 500 тысяч леев. Она продолжит это делать. Она должна это сделать», — заявил Гросу, цитирует realitatea.md

На вопрос о том, куда именно были возвращены деньги, глава законодательного органа ответил, что не владеет этой информацией, уточнив лишь, что средства должны вернуться государству.

Также Гросу сообщил, что один из сотрудников MoldATSA подал заявление об увольнении.

«Сегодня один сотрудник этого учреждения подал в отставку по нашей просьбе, по нашей рекомендации. Потому что мы подозреваем, что он попал туда по чьей-то рекомендации. И расследование до конца недели должно предоставить нам точные данные о том, как он туда устроился. Был ли конкурс, были ли назначения», — заявил председатель парламента.

Напомним, ранее Анастасия Табурчану объявила об уходе с должности пресс-секретаря MoldATSA и заявила, что вернет надбавки и дополнительные выплаты, полученные за время работы на государственном предприятии.

Тема получила общественный резонанс после расследования Rise Moldova, в котором утверждалось, что Табурчану могла получить более одного миллиона леев менее чем за год работы. Согласно расследованию, в прошлом году ее ежемесячный доход превышал 75 тысяч леев, а в 2026 году мог составить более 120 тысяч леев в месяц.