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Infotag.md logoInfotag
28 Июля 2026, 19:39
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Гросу: Режимы повышенной готовности приняты для стабилизации ситуации

Два режима повышенной готовности в энергетической и гидрологической сферах введены, чтобы позволить властям оперативно реагировать и управлять последствиями кризисов.

Гросу: Режимы повышенной готовности приняты для стабилизации ситуации.
Гросу: Режимы повышенной готовности приняты для стабилизации ситуации.

Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу. Он сказал, что сложности с поставками горючего связаны, в том числе, с ситуацией в сфере безопасности в районе порта Новороссийск, передает infotag.md

«Мы видим, что Казахстан нашел решение. В Румынию больше не будут обеспечивать поставки через Новороссийск. Речь идёт о безопасности судов и портовой инфраструктуры. Мы поняли, что найдено решение через другую страну. Поставки уже готовятся, правда, потребуется несколько дней, пока груз дойдет до Констанцы и дальше», – объяснил он. 

По словам Гросу, власти Молдовы предпримут все необходимые меры для обеспечения бесперебойного снабжения страны нефтепродуктами. При этом он признал озабоченность властей тем, что фермеры не обеспечены в достаточном объеме дизельным топливом в период летней страды.

«Вечером 26 июля в порт Джурджулешть зашел один корабль, сегодня должен войти еще один. Правительство делает всё возможное, чтобы как можно скорее обеспечить дизельным топливом фермеров», – подчеркнул он.

Источник
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