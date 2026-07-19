Григорчук: На меня напали люди в масках, хотели заставить меня замолчать

Активист Павел Григорчук рассказал, что подвергся нападению со стороны двух мужчин в масках прямо возле своего дома.

Он опубликовал записи с камер видеонаблюдения и утверждает, что нападавшие несколько часов следили за ним, ждали у дома, передает unimedia.info

«Очевидно, что это были не грабители. Они хотели заставить меня замолчать, чтобы я перестал говорить о коррупционерах?» — написал активист.

По словам Григорчука, нападение произошло возле дома, где живет его семья.

«На меня напали прямо возле дома, в котором живет моя семья. Я уверен, что это была попытка заставить меня замолчать. Моя жена заметила возле нашей машины подозрительного человека и сказала мне об этом, но я не придал этому значения. Я вышел на улицу, и они набросились на меня и начали избивать. Я пытался защищаться ногами. Их спугнул только отчаянный крик моей жены. После этого они убежали», — рассказал Павел Григорчук.

Активист также сообщил, что подробно рассказал о том, как произошло нападение, и опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, на которых, по его словам, зафиксированы действия нападавших.



