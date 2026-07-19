theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
19 Июля 2026, 17:30
21 458
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Григорчук: На меня напали люди в масках, хотели заставить меня замолчать

Активист Павел Григорчук рассказал, что подвергся нападению со стороны двух мужчин в масках прямо возле своего дома.

Григорчук заявил, что на него напали люди в масках: Хотели заставить меня замолчать.
Григорчук заявил, что на него напали люди в масках: Хотели заставить меня замолчать.

Он опубликовал записи с камер видеонаблюдения и утверждает, что нападавшие несколько часов следили за ним, ждали у дома, передает unimedia.info

«Очевидно, что это были не грабители. Они хотели заставить меня замолчать, чтобы я перестал говорить о коррупционерах?» — написал активист.

По словам Григорчука, нападение произошло возле дома, где живет его семья.

«На меня напали прямо возле дома, в котором живет моя семья. Я уверен, что это была попытка заставить меня замолчать. Моя жена заметила возле нашей машины подозрительного человека и сказала мне об этом, но я не придал этому значения. Я вышел на улицу, и они набросились на меня и начали избивать. Я пытался защищаться ногами. Их спугнул только отчаянный крик моей жены. После этого они убежали», — рассказал Павел Григорчук.

Активист также сообщил, что подробно рассказал о том, как произошло нападение, и опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, на которых, по его словам, зафиксированы действия нападавших.


Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте