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rupor.md logorupor
13 Июля 2026, 18:04
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С начала года в Молдове от нападений животных пострадало более 4 тысяч человек

В связи с увеличением числа таких случаев Национальное агентство общественного здоровья (ANSP/НАОЗ) предупреждает население об опасности заражения бешенством и призывает к соблюдению профилактических мер.

С начала года в Молдове от нападений животных пострадало более 4 тысяч человек.
С начала года в Молдове от нападений животных пострадало более 4 тысяч человек.

По данным Республиканского центра ветеринарной диагностики, за первую половину этого года в 17 административно-территориальных единицах подтверждено 53 случая бешенства у животных. Большинство случаев зарегистрировано у собак – 29, за ними следуют крупный рогатый скот – 12, лисы – 10, а также по одному случаю среди свиней и шакалов, пишет rupor.md

Наиболее пострадавшими являются Хынчештский и Ниспоренский районы, где зарегистрировано по 11 случаев, за ними следуют Калараш и Рышканы, где зафиксировано по четыре случая. По три случая подтверждены в муниципии Кишинев и в Криулянском, Дондюшанском и Страшенском районах.

ANSP предупреждает, что бешенство обычно передается через укус зараженного животного и почти всегда заканчивается летальным исходом после появления клинических симптомов. Заболевание можно предотвратить, оказав немедленную первую помощь и проведя постконтактную профилактику (прививки).

Власти рекомендуют избегать контакта с неизвестными или дикими животными, вакцинировать домашних животных от бешенства и обращаться за неотложной медицинской помощью в случае укуса или царапины. В Молдове постконтактная профилактика бешенства бесплатна.

Источник
rupor.md logorupor
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