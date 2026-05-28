ЕС штрафует китайский маркетплейс Temu на 200 млн евро за опасные игрушки и неисправные зарядки

В четверг в Комиссии заявили, что в нарушение Закона о цифровых услугах (DSA) платформа не смогла должным образом выявить и устранить риски, связанные с незаконными и небезопасными товарами, продаваемыми европейским потребителям, передает euronews.com

Штраф последовал за официальным расследованием, начатым в октябре 2024 года, которое должно было установить, выполняет ли Temu свои обязательства как признанная по законодательству ЕС очень крупная онлайн-платформа.

В ходе расследования Комиссия провела проверочные закупки, которые осуществляла независимая испытательная организация. Было установлено, что значительная часть зарядных устройств, купленных через Temu, не прошла базовые испытания на электробезопасность, а многие игрушки для младенцев представляли средний и высокий уровень риска: в них обнаружены химические вещества выше установленных законом норм или мелкие съемные детали, создающие угрозу удушья.

Комиссия также раскритиковала Temu за то, что компания не учитывает роль, которую дизайн ее собственной платформы играет в распространении небезопасных товаров. По словам расследователей, рекомендательные алгоритмы и маркетинговые программы с участием инфлюенсеров могут активно расширять охват незаконных предложений, а этот аспект Temu должным образом не изучила.

«Оценка рисков - это не формальное проставление галочек, а основа Закона о цифровых услугах, - сказала исполнительный вице-председатель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен. - Оценка рисков, проведенная Temu, занижает реальные угрозы, лишена конкретики, не опирается на надежные доказательства и не носит всеобъемлющего характера».

«В результате регуляторы, пользователи и общество в целом остаются в неведении относительно реального масштаба возможного вреда от незаконных товаров, продаваемых на Temu. Пора Temu начать соблюдать закон».

Теперь у Temu есть время до 28 августа 2026 года, чтобы представить план действий, в котором будет изложено, как компания намерена устранить допущенные нарушения при оценке рисков, как того требует статья 75 Закона о цифровых услугах. У Европейского совета по цифровым услугам будет один месяц на рассмотрение этого плана, после чего у Комиссии будет еще месяц, чтобы принять окончательное решение и определить сроки его реализации.

Если Temu не выполнит предписание, принятое по итогам установления нарушения, компании могут назначить периодические штрафные платежи сверх штрафа, объявленного в четверг. В Комиссии заявили, что намерены и дальше взаимодействовать с компанией, чтобы в более широком плане контролировать ее соблюдение требований DSA.