20 Мая 2026, 17:55
В Молдове женщину оштрафовали за попытку передать в тюрьму три монеты на сумму 11 леев

Суд Оргеева оштрафовал жительницу Резинского района на 1 250 леев за попытку передать мужу, содержащемуся в пенитенциарном учреждении №17, три монеты на общую сумму 11 леев.

Об этом сообщает Rezina în Obiectiv со ссылкой на решение суда, передает rupor.md

Инцидент произошел 16 марта. Женщина принесла в учреждение посылку с продуктами для осужденного. Во время проверки сотрудники обнаружили внутри две монеты по 5 леев и одну монету номиналом 1 лей.

В суде женщина заявила, что не собиралась передавать деньги. По ее словам, монеты остались в одежде, которую раньше носил ее муж, а заметила она их уже на месте. Суд не принял это объяснение. В решении указано, что перед отправкой посылки женщина подписала документы, подтвердив, что в ней нет запрещенных предметов.

Инстанция квалифицировала случившееся как попытку передачи запрещенных предметов лицу, находящемуся в пенитенциарном учреждении.

Суд учел небольшую сумму, признание вины и низкую степень опасности нарушения, поэтому штраф назначили ниже минимального предела, предусмотренного законом.

Три монеты конфисковали в пользу государства.

Источник
