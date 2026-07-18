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Point.md logoPoint
18 Июля 2026, 13:45
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Гражданина Таджикистана выдворили из Молдовы с запретом на въезд на три года

16 июля сотрудники Генерального инспектората по миграции (ГИМ) исполнили решение о выдворении с территории Республики Молдова 36-летнего гражданина Таджикистана, который нарушил правила пребывания в стране.

Гражданина Таджикистана выдворили из Молдовы с запретом на въезд на три года.
Гражданина Таджикистана выдворили из Молдовы с запретом на въезд на три года.

Сообщается, что ранее иностранца привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Молдове, а также за осуществление трудовой деятельности без права на проживание.

Ему было вручено решение о возвращении с запретом на въезд в Республику Молдова сроком на три года, однако требование добровольно покинуть страну он не выполнил. Мужчина был помещен под стражу и выдворен.

В ГИМ заявили, что продолжают применять предусмотренные законодательством меры для предотвращения и пресечения незаконной миграции, а также контроля за соблюдением иностранными гражданами правил пребывания на территории Республики Молдова.

Источник
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