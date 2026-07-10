Двух гражданок Непала выдворили из Молдовы с запретом на въезд на пять лет.

9 июля сотрудники Генерального инспектората по миграции выдворили с территории Молдовы двух гражданок Федеративной Демократической Республики Непал в возрасте 31 и 35 лет.

Как сообщили в ведомстве, иностранок задержали при попытке незаконного пересечения государственной границы Республики Молдова.

По решению суда Бельц от 2 июля 2026 года обе женщины были помещены в центр временного содержания с целью последующего выдворения.

В отношении гражданок Непала были вынесены решения о принудительном возвращении под конвоем. Кроме того, им запрещен въезд на территорию Республики Молдова сроком на пять лет.

В Генеральном инспекторате по миграции подчеркнули, что продолжают принимать предусмотренные законодательством меры по предупреждению и пресечению незаконной миграции, а также по контролю за соблюдением иностранными гражданами правил пребывания на территории страны.