ЕС запретит въезд всем бывшим участникам войны в Украине со стороны РФ.

В него, в частности, входит запрет на въезд на территорию Евросоюза для участников войны России против Украины, сообщает dw.com

Представители ЕК неоднократно подчеркивали, что при подготовке каждого нового санкционного пакета Брюссель ищет способы закрыть существующие лазейки и усилить давление на Россию. Цель Евросоюза - максимально ограничить доходы, которые позволяют России продолжать войну против Украины.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ее служба готовит ко встрече глав МИД стран - членов ЕС, которая состоится 15 июня в Брюсселе, дополнение к черному списку из 80 физических лиц и организаций, "связанных с оборонным комплексом" и российскими СМИ.