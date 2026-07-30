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30 Июля 2026, 22:25
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Гражданина Таджикистана выдворили из Молдовы на пять лет

30 июля 2026 года Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) выдворил с территории Республики Молдова гражданина Таджикистана.

Гражданина Таджикистана выдворили из Молдовы на пять лет.
Гражданина Таджикистана выдворили из Молдовы на пять лет.

Мера была исполнена после того, как 28 июля 2026 года 38-летний иностранный гражданин был помещен в Центр временного размещения иностранцев ГИМ на основании определения суда Кишинева (сектор Буюканы). Он был выявлен за нарушение правил пребывания на территории Республики Молдова, передает igm.gov.md

В отношении мужчины было принято решение о выдворении в соответствии с действующим законодательством. Эта мера предусматривает запрет на въезд в Республику Молдова сроком на пять лет.

Генеральный инспекторат по миграции напоминает иностранным гражданам о необходимости соблюдать законодательство, регулирующее въезд, пребывание и выезд с территории Республики Молдова. Соблюдение закона позволяет избежать применения ограничительных мер и обеспечивает законный и безопасный режим пребывания.

Источник
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