Гражданина Таджикистана выдворили из Молдовы на пять лет.

30 июля 2026 года Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) выдворил с территории Республики Молдова гражданина Таджикистана.

Мера была исполнена после того, как 28 июля 2026 года 38-летний иностранный гражданин был помещен в Центр временного размещения иностранцев ГИМ на основании определения суда Кишинева (сектор Буюканы). Он был выявлен за нарушение правил пребывания на территории Республики Молдова, передает igm.gov.md

В отношении мужчины было принято решение о выдворении в соответствии с действующим законодательством. Эта мера предусматривает запрет на въезд в Республику Молдова сроком на пять лет.

Генеральный инспекторат по миграции напоминает иностранным гражданам о необходимости соблюдать законодательство, регулирующее въезд, пребывание и выезд с территории Республики Молдова. Соблюдение закона позволяет избежать применения ограничительных мер и обеспечивает законный и безопасный режим пребывания.