24 Июля 2026, 12:43
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Гражданин США пытался вывезти из Молдовы золотой и серебряные слитки
Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева совместно с пограничной полицией выявили случай незаконной перевозки слитков из драгоценных металлов и монеты, предположительно изготовленной из золота.
Сообщается, что фигурантом дела является 35-летний гражданин США, который намеревался вылететь рейсом Кишинев — Варшава.
Во время таможенного контроля были обнаружены четыре серебряных слитка, один золотой слиток и одна монета, предположительно золотая. Эти ценности не были задекларированы таможенным органам, как того требует законодательство.