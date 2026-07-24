Гражданин США пытался вывезти из Молдовы золотой и серебряные слитки.

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева совместно с пограничной полицией выявили случай незаконной перевозки слитков из драгоценных металлов и монеты, предположительно изготовленной из золота.

Сообщается, что фигурантом дела является 35-летний гражданин США, который намеревался вылететь рейсом Кишинев — Варшава.

Во время таможенного контроля были обнаружены четыре серебряных слитка, один золотой слиток и одна монета, предположительно золотая. Эти ценности не были задекларированы таможенным органам, как того требует законодательство.