Гражданин Молдовы и его друг из Украины задержаны в Румынии за мошенничество

Об этом сообщает News.ro со ссылкой на Инспекторат полиции уезда Клуж, передает rupor.md

По данным следствия, молодые люди выманили у местной жительницы около 107,5 тысячи румынских леев, применив популярную мошенническую схему «Кредит».

Инцидент произошел 11 июня, когда подозреваемые связались с потерпевшей и представились ложными именами. Они убедили женщину, что посторонние лица пытаются открыть на ее имя счет и взять кредит. Чтобы «защитить и разблокировать» личные данные, жертву заставили саму оформить реальный заем на сумму 107 500 румынских леев. После этого ее убедили прийти к озеру возле одного из городских торговых центров и передать всю сумму наличными.

Сотрудники Службы уголовных расследований оперативно отследили маршрут подозреваемых, которые передвигались на арендованной через онлайн-платформу машине, и вычислили место их проживания. Обоих девятнадцатилетних юношей задержали на 24 часа и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас следствие продолжается под руководством прокуратуры при суде Клуж-Напоки для выяснения всех обстоятельств дела.